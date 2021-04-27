Председателем Мосгосстройнадзора назначен Игорь Войстратенко

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Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новым главой Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

— Назначить Войстратенко Игоря Михайловича на должность председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что до назначения Войстратенко занимал должность первого заместителя главы Мосгосстройнадзора. Новый контракт заключен на срок полномочий мэра столицы.

Ранее сообщалось, что занимавший должность председателя Мосгосстройнадзора с 2014 года Олег Антосенко скончался 23 апреля на 63-м году жизни. Причиной его смерти стало осложнение после COVID-19.

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