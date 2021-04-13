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Сергей Собянин уволил главу управы Бабушкинского района
Фото: АГН Москва

Сергей Собянин уволил главу управы Бабушкинского района

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Бабушкинский район Карта всех событий

Сергей Аганеев освобожден от должности главы управы Бабушкинского района. Соответствующий документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно распоряжению, Аганеев уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе. Должность главы управы Бабушкинского района займет Александр Кузьмин. С ним заключен служебный контракт на срок полномочий мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин назначил Александра Писяева главой управы района Коньково.

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