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Сергей Собянин назначил главу управы района Коньково
Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Сергей Собянин назначил главу управы района Коньково

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении главы управы района Коньково. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.

Согласно указу, главой района Коньково стал Александр Писяев. С ним заключен контракт на год, но не превышающий срок полномочий мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Виктор Родионов избран главой городского округа Солнечногорск в Московской области.

Читайте также: Сергей Собянин снял с должности глав управ районов Коньково и Соколиная Гора

МоскваСергей Собянинназначение
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