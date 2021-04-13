Сергей Собянин назначил главу управы района Коньково
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Коньково Карта всех событий
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о назначении главы управы района Коньково. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Согласно указу, главой района Коньково стал Александр Писяев. С ним заключен контракт на год, но не превышающий срок полномочий мэра Москвы.
Ранее сообщалось, что Виктор Родионов избран главой городского округа Солнечногорск в Московской области.
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