«Полюбила на всю жизнь»: Долина назвала трех своих любимых молодых артистов

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Российская певица Лариса Долина назвала трех своих любимых молодых исполнителей. По ее словам, это Александр Панайотов, Полина Гагарина и Алексей Чумаков. Об этом она сказала в беседе с телеведущей Леной Лениной.

— Шоу «Народный артист», я была в жюри, Саша был вторым, Леша – третьим. У меня такое тоже было: я на конкурсах завоевывала вторые места, а те, кто завоевывал первые, почему-то пропадали. Так бывает. Сначала повезло им обоим, они попали в руки продюсера, потом они обрели свои крылья, работают самостоятельно. Тогда я с ними познакомилась и выделила их из многих талантливых молодых исполнителей и полюбила их на всю жизнь, — заявила певица.

Ленина напомнила, что несколько лет назад на одном из мероприятий назвала три фамилии своих любимчиков – Панайотова, Чумакова и Гагариной. При этом Ленина еще не знала этих исполнителей.

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