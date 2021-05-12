Несколько улиц в центре Москвы перекроют из-за киносъемок в ночь на 13 мая

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 3-й Кадашёвский переулок Карта всех событий

Несколько улиц в центре столицы перекроют 12 и 13 мая из-за киносъемок. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Уточняется, что ограничения будут действовать в период с 21:30 до 5:30 часов. Участки будут перекрывать для проезда транспорта на кратковременные промежутки, не более чем на пять минут.

Будет закрыт проезд от Кадашевской набережной до 3-го Кадашевского переулка, а также от этой точки до улицы Большая Ордынка. Кроме того, Большую Ордынку перекроют на отрезке от 3-го Кадашевского переулка до Малого Москворецкого моста.

Проведут съемки и на пересечении Болотной улицы с Лубочным переулком. Также перекроют Большой Москворецкий мост, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение на участке Саларьевской улицы в ТиНАО перекроют из-за дорожных работ.

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