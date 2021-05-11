Дептранс Москвы рассказал о том, какое движение было в майские праздники
В праздники, с 1 по 10 мая, ежедневно по дорогам столицы проезжали 2,68 миллиона машин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что 87,1 процента из этих автомобилей — это личный транспорт. Причем движение на территории города начинали 1,88 миллиона машин. Из них около 530 тысяч уезжали в Московскую область.
Еще около 800 тысяч авто въезжали в город из областных населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что движение на нескольких улицах Москвы частично перекроют из-за дорожных работ.
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