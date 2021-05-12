Малышева предупредила дачников о возможных проблемах со здоровьем

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Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева предупредила дачников о проблемах со здоровьем во время физической активности. Об этом она рассказала в своей программе «Жить здорово».

Врач посоветовала особое внимание обращать на сердечно-сосудистую систему и поясницу. По ее словам, самочувствие можно определить по тесту Ласега, который подойдет при болях в спине. Для этого необходимо лечь, согнуть ногу в колене, сохраняя угол 90 градусов, а затем ладонью упереться в колено, распрямляя ногу на весу. Если неприятные ощущения появляются в области ягодицы и проходят через всю конечность, есть вероятность, что начался процесс разрушения межпозвоночных дисков.

Малышева рекомендует запастись на даче перцовыми пластырями и обезболивающими препаратами, а также обязательно пройти обследование по возвращении в город.

Чтобы оценить состояние сердечно-сосудистой системы, следует просто попробовать подняться пешком по лестнице. При проблемах с сосудами человек будет испытывать затрудненное дыхание. При таких недомоганиях телеведущая советует обратиться к специалисту и пройти коронарографию.

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