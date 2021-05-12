Диетолог Соломатина рассказала, как избавиться от лишних килограммов после майских

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Меня зовут Елена Соломатина, я врач-диетолог, кандидат медицинских наук. Позади череда майских праздников. Порой после длительных выходных люди набирают вес и начинают думать, как же от него избавиться.

Кому-то помогает дробное — пятиразовое питание, чтобы поддерживать уровень глюкозы в крови, а кому-то — интервальное голодание. Все зависит от состояния поджелудочной железы, чувствительности к сахару. Нужно максимально убрать из рациона сахар, потому что его везде и так много — и в хлебе, и в соусах, и даже в колбасе. Кусок мармелада или шоколада съедайте не сразу целиком, а половинку. Когда привыкните к таким порциям, достаточно будет и четвертинки. Есть продукты, которые хорошо насыщают, и они не такие калорийные.

Начинать каждую трапезу всегда лучше с овощного салата. Помогут сбросить вес овощные супы, супы-пюре. Старайтесь не есть жирного. Как ни странно, ветчина хоть и калорийная, но у нее насыщающая способность очень низкая.

Важна плотность продукта. Первое место здесь занимает картофель, но не фри, а отварной и желательно холодный. Его можно нарезать и в салат с зеленью. Замечено, что долго не хочется есть после омлета, в отличие от бутерброда. Также хорошо насыщают организм белая рыба, овсяная каша, фасоль, бобы и апельсины. Яблоки вызывают аппетит. С фруктами действительно нужно поаккуратнее. Многие думают, что они низкокалорийные. Лучше больше употреблять овощи и ничего рафинированного.

Хлеб — только цельнозерновой или отрубной.

В целом продукты должны быть максимально полезны — с содержанием белка и клетчатки. Если чувствуете, что они вам надоели и хочется чего-то еще, поможет вам в этом горстка кедровых орехов. Они хорошо утоляют голод.

И важно помнить — пищу лучше не жарить, а запекать или отваривать.

И обязательно нужно пить воду, каждый час по паре глотков, 30 миллилитров на 1 килограмм веса.

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