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Температура до 30 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Температура до 30 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе

Анастасия Прохорова

Город

На следующей неделе обещают до 30 градусов тепла в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщает заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В столицу придет аномально жаркая погода на следующей неделе. По прогнозу ожидается температура в Москве 25–30 градусов.

— Сейчас мы ждем прихода теплых воздушных масс с юго-запада, а там, в Западной Европе, температура — 29 градусов. Дней через пять у нас по прогнозу ожидается температура в Москве 25–30 градусов. 30 градусов, конечно, не будет, но 25–28 градусов наверняка, — сообщил Цыганков.

Специалист добавил, что в ближайшие три-четыре дня в столице ожидается переменная облачность с небольшими дождями и грозой.

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