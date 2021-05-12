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Moscow Urban Forum объявил первых спикеров
Фото: Пресс-служба Urban Forum

Moscow Urban Forum объявил первых спикеров

Эвелина Василькова

Афиша

В Москве пройдет крупнейший в мире международный конгресс — 10-й Moscow Urban Forum, посвященный вопросам городского развития, а также второй международный конгресс Urban Health. Темой юбилейного форума станет «Города-суперзвезды: уроки успешной трансформации».

Участниками форума станут более 350 иностранных и российских спикеров, до 7000 участников и порядка 20 000 онлайн-зрителей. Первые 80 иностранных спикеров из 27 стран подтвердили свое участие. Специалисты обсудят практики современных устойчивых городов, опыт крупнейших столиц, годами удерживающих мировое лидерство, а также городов, набирающих известность благодаря той или иной своей особенности.

— Пандемия COVID-19 поставила под удар привычный образ городской жизни. С учетом опыта прошедшего года, полного вызовов и испытаний для мегаполисов, в ряд городов-суперзвезд стали новые лидеры — города, сумевшие преодолеть кризис с наименьшими потерями и ориентированные на человека даже в самые непростые времена, — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В течение двух дней пройдет более 80 мероприятий, которые благодаря гибридному формату соберут представителей зарубежных и российских городов, лидеров международных организаций, ведущих мировых экспертов в области урбанистики, экономики и технологий.

Форум пройдет с 1 по 4 июля в «Зарядье». Регистрация откроется 1 июня.

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