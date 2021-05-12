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Названы четыре признака, которые подскажут, готов ли ребенок к детскому лагерю
Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Названы четыре признака, которые подскажут, готов ли ребенок к детскому лагерю

Елена Фролова

Общество

Главной задачей детского лагеря является обеспечение полноценного отдыха ребенка. Это подразумевает и организацию развлечений, и возможность завести новых друзей, и поддержание здоровья. Однако для малыша, который психически не подготовлен к этому, пребывание в лагере может стать травмирующим опытом. Подробно об этом рассказала детский психолог Яна Лейкина.

По ее словам, существуют четыре главных пункта, помогающих определить, готов ли ребенок к поездке в лагерь. Первый из них – самостоятельность.

— Ребенок готов к лагерю, если он умеет решать какие-то свои бытовые вопросы. Например, он хочет пить, то идет и наливает себе воды. То есть, если у него есть опыт самостоятельного принятия решений, — подчеркнула Яна Лейкина.

Следующий пункт – развитые социальные навыки. Как пояснила психолог, он должен уметь знакомиться с другими детьми, устанавливать взаимоотношения в классе или спортивной секции, либо просто на улице, когда у него появляются новые знакомые. Третий аспект – умение «говорить о себе положительно». Это означает, что он не только может представиться, но и рассказать о своих увлечениях, сильных сторонах, отмечает «Радио 1». Заключительный пункт - владение собственным телом.

— Важен момент контакта со своим телом. Хорошо, когда дети ходят в спортивные секции. Они физически подготовлены к тому, чтобы находиться со сверстниками. Вот на эти четыре момента я бы рекомендовала родителям обратить внимание, — объяснила психолог.

По ее словам, чтобы время в детском лагере понравилось малышу нужно развивать эти четыре аспекта.

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