«Это удивительно»: врач назвал самое полезное время для жиросжигающих прогулок

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Диетолог Алексей Ковальков объяснил, как получить максимальную жиросжигающую пользу от ходьбы.

— Если вы выбираете идеальный вариант, то помните, что утром у нас пик выделения гормона кортизола. Он разрушает мышечную ткань, за счет процесса глюконеогенеза из нескольких аминокислот создает глюкозу, повышая уровень сахара в крови, — пояснил врач.

Именно поэтому утром многие люди не хотят завтракать. За ночь соматотропный гормон продолжает сжигать жир.

— Если вы выходите утром рано, как проснулись, можно выпить чашку кофе без сахара, выходите на улицу, то кортизол начинает разрушать жировую массу и это удивительно. Потому что кортизол препятствует трате жиров, он их оберегает, — сообщил Ковальков в своем авторском блоге.

По его словам, утренними прогулками можно погасить негативное влияние кортизола на мышцы. Есть перед утренней прогулкой не стоит, это спровоцирует выброс инсулина. Во время прогулки можно пить воду, но гулять больше 45 минут нет смысла. Лучше всего заниматься интервальной ходьбой: две минуты активной ходьбы и минута спокойной, чтобы успеть восстановиться

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