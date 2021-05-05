Диетолог Ковальков назвал способ есть каждый день пасту и не полнеть

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Врач-диетолог Алексей Ковальков объяснил, как можно ежедневно есть пасту, при этом не набирая вес. По его словам, это должен быть продукт из твердых сортов пшеницы, пасту важно недоваривать и перед приготовлением сутки держать в холодильнике в готовом виде, чтобы крахмал меньше распадался на глюкозу и воду.

— Те макароны, которые варит холостяк на кухне, отличаются от тех макаронных изделий, которые готовят в Италии. В муке из твердых сортов пшеницы меньше клейковины, зато чуть больше глютена. В мягких сортах пшеницы больше крахмала, но меньше глютена, а крахмал распадается с образованием глюкозы, — пояснил диетолог.

По его словам, крахмал через несколько часов после приготовления становится более устойчивым к расщеплению до молекул глюкозы, которая повышает гликемический индекс.

— Макароны, приготовленные после длительного ожидания, после суток в холодильнике, их гликемический индекс уменьшается почти на 50 процентов. Макароны можно недоваривать. Они проходят через кишечник, почти не всасываясь. Дома вы можете подождать, — отметил врач на своем YouTube-канале.

Ковальков напомнил, что гликемический индекс макарон невысокий — 55 единиц. Поэтому худеющие могут позволить себе порцию пасты из твердых сортов пшеницы хоть каждый день. Макароны богаты калием, фосфором, витамином Е, триптофаном, который преобразуется в серотонин при условии солнечного света.

Он призвал читать этикетку макарон в магазине. Хорошие макароны должны быть группы «А», из муки высшего сорта — дурум, белков должно быть не меньше 12 граммов на 100 граммов продукта. Паста должна иметь острые края, содержать муку и воду в составе.

Ранее диетолог перечислила пять вредных привычек, которые мешают похудеть.

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