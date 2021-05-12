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Миколог разъяснил, как отличить съедобный строчок от ядовитого
Фото: Lebrac / CC BY-SA 3.0

Миколог разъяснил, как отличить съедобный строчок от ядовитого

Елена Фролова

Растения

Подмосковные грибники уже могут собирать классические весенние грибы — сморчки и строчки. Важно только соблюдать меры осторожности и помнить, что если сморчки можно складывать в корзину без страха, то со строчками нужно быть внимательным. Подробно об этом рассказал миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

— Сморчков у нас довольно мало — для них не очень подходят климатические прочие условия, а вот строчков — достаточно много. Например, это строчок гигантский и строчок обыкновенный, их уже собирают грибники в Подмосковье, — сообщил эксперт.

По его словам, с первыми у грибников не должно возникать никаких опасений и страхов. Они отличаются от строчков тем, что при вертикальном разрезе пополам из них получаются две «лодочки», а внутри они пустые.

— Строчок гигантский совершенно безопасен и съедобен. А вот строчком обыкновенным можно отравиться, и лучше бы научиться их отличать друг от друга. Опытные грибники умеют это делать. А вот для любителя сморчки и строчки будут выглядеть практически одинаково, — добавил Михаил Вишневский.

Он также объяснил, как отличить съедобный строчок от ядовитого, отмечает «Радио 1». Нужно обратить внимание на цвет гриба. Съедобный будет светло-бежевым. Как правило, он растет под упавшими деревьями, чаще всего под березами. Ядовитый строчок — темно-коричневый. Его можно отыскать под соснами или на гарях.

Читайте также: «Климат колбасит»: ученый рассказал, когда в Подмосковье начнется грибной сезон

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