Рэпер Дрейк возглавил список лучших артистов десятилетия

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Канадский рэпер и музыкальный продюсер Обри Дрейк Грэм стал лучшим артистом десятилетия, сообщает музыкальное издание Billboard.

С момента своего дебюта артист побил множество рекордов музыкальных чартов и теперь возглавляет список лучших артистов Billboard 2010-х годов. Как лучший исполнитель десятилетия Дрейк получит награду Artist of the Decade Award на церемонии вручения музыкальной премии издания Billboard. Мероприятие пройдет 23 мая.

Популярность рэпера в 2010-х годах принесла ему высшие награды в общей категории лучших исполнителей, в которой артисты оцениваются по лучшим показателям на основе активности в чарте песен Billboard Hot 100 и количестве альбомов Billboard 200, а также данных в социальных сетях и доходов от гастролей.

Billboard Music Award — музыкальная премия, которая вручается американским музыкальным печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах и при коммерческом продвижении их творчества. Церемония вручения премии впервые была проведена в 1990 году.

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