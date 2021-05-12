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Специалист объяснил необходимость пешеходного моста через Яузу
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Специалист объяснил необходимость пешеходного моста через Яузу

Анастасия Прохорова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Басманный район Карта всех событий

Специалист объяснил необходимость строительства пешеходного моста через Яузу в составе транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская». Об этом «Вечерней Москве» сообщил муниципальный депутат Виктор Мейер.

По словам Виктора Мейера, пешеходный мост через Яузу улучшит доступность Басманного района, в частности, седьмого микрорайона.

Мост построят между Госпитальным и Рубцовским мостом. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила подготовку проекта планировки территории за счет средств городского бюджета.

— Мост очень нужен. Седьмой микрорайон активно застраивается, прирост — несколько десятков тысяч человек. Мост повысит связность Басманного района, — объяснил Мейер.

Длина пешеходного моста через Яузу составит 320 метров с учетом сходов, а площадь планировки территории — 10,3 гектара.

Читайте также: Пешеходный мост через реку Яузу планируют построить в Басманном районе

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