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Народный календарь. Почему нельзя признаваться в любви 13 мая
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Почему нельзя признаваться в любви 13 мая

Василий Плиткин

Общество

В этот четверг, 13 мая, православные христиане чтут память апостола Иакова Зеведеева, который был одним из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.

Многие приметы и запреты в этот день связаны с женитьбой и романтическими отношениями, например, в этот день нельзя было свататься. Это считалось плохой приметой, поскольку молодые будут несчастливы в браке. Признаваться в любви 13 мая тоже нельзя, считалось, что пара скоро может расстаться.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя признаваться в любви 13 мая

Приметы погоды обещали ветреное лето, если ночь тихая и звездная. Если в этот день дождливо, то осенью будет много свадеб.

13 мая отмечаются День Черноморского флота ВМФ России и День конвоира

267 лет назад указом императрицы Елизаветы Петровны учрежден первый в России государственный банк. 71 год назад состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1» в Сильверстоуне.

В этот день родились русский полководец, князь Александр Невский, музыкант Стиви Уандер, певцы Маша Распутина и Александр Рыбак, актер Роберт Паттинсон.

Именины отмечают Василий, Игнатий, Яков, Никита, Максим.

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