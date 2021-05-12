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Экономист назвал условия, при которых можно устранить дефицит строителей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Экономист назвал условия, при которых можно устранить дефицит строителей

Елена Фролова

Общество

Темпы строительства по всей России снизились в связи с оттоком мигрантов из-за закрытия границ. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко рассказал, насколько в настоящее время высока конкуренция за рабочую силу среди застройщиков.

По его словам, нехватку строителей ощущает большинство российских регионов. Она достигает уровня в 40 процентов. Причем механизм «точечного ввоза», который был запущен в начале 2021 года, решает ситуацию лишь отчасти.

— Насколько ранее относительно низкая цена и высокая гибкость рынка рабочей силы являлись неисчерпаемым драйвером роста сферы жилой недвижимости, ровно настолько же ее отток оказался ключевым фактором торможения отрасли, — подчеркнул Дмитрий Десятниченко.

По его мнению, чтобы решить данную проблему, нужно в первую очередь улучшить условия труда рабочих, а также соблюдать гарантии трудового законодательства. Вместе с тем нужно создать специальные учебные центры, которые помогут привлекать к возведению домов специалистов без опыта работы, отмечает ФАН.

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