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«Каждое слово — верное»: Арзамасова подняла тему бережного отношения к жизни
Фото: instagram/liza_arzamasova

«Каждое слово — верное»: Арзамасова подняла тему бережного отношения к жизни

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская актриса Елизавета Арзамасова порассуждала на тему бережного отношения к жизни. Своими мыслями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Актриса выложила в Сеть пост, под которым подняла тему мира, безопасности и бережного отношения к жизни.

— Что нужно сделать, чтобы глобально в мире стало так же уютно, спокойно и безопасно, как дома? — задалась вопросом звезда.

Арзамасова поделилась, что не понимает, откуда в современном мире так много агрессии. По ее словам, к жестокости и агрессии нужно не привыкать, а сражаться с ней.

— Неужели за всю историю существования человечество так и не смогло выработать алгоритм бережного отношения к жизни, — задумалась звезда «Папиных дочек».

Подписчики актрисы поддержали ее позицию в комментариях под постом. «Каждое слово — верное, Лиза! Спасибо за этот пост. Да, мира всем и в глобальном смысле и в душе!»; «Как же наши мысли схожи... Грустно от того, что происходит... Лиза, берегите себя от тревог и волнений!»; «Лиза, вы все верно сказали! Очень верные и нужные нам всем слова. Спасибо».

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Лиза Арзамасовановый пост«Инстаграм»
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