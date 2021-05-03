«Впала в детство»: Арзамасова опубликовала трогательное фото с прогулки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актриса Лиза Арзамасова показала подписчикам, как проводит свободное время. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько фотографий с прогулки.

Чтобы прогулка была интереснее, Арзамасова решила вспомнить детство и купить сладкую вату. На фотографиях актриса радуется как ребенок.

— В счастливый Пасхальный день впала в детство. Вата! Сладкая вата! И солнце! И самокат! — написала Арзамасова.

Поклонники моментально отреагировали на публикацию актрисы. Они заметили, что на снимках Арзамасова выглядит счастливой.

«Очаровашка», «Лиза, Вам на вид не более 16. Вы такая естественная и незаурядная», «Красота, ум, женственность, обаятельность и все это в одном человеке!», — отметили подписчики в комментариях к посту.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Будущие супруги длительное время скрывали свои отношения. Ранее актриса поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она выразила благодарность поклонникам за поздравления и добрые пожелания и заметила, что это помогло паре пережить осуждение в интернете со стороны общественности из-за разницы в возрасте в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи. Позднее стало известно, что у пары будет ребенок.

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