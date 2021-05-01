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Сын Ильи Авербуха рассказал, что уже знает пол будущего ребенка Арзамасовой
Фото: instagram/liza_arzamasova

Сын Ильи Авербуха рассказал, что уже знает пол будущего ребенка Арзамасовой

Анастасия Колоскова

Звезды

Сын фигуриста Ильи Авербуха от первого брака Мартин рассказал, что уже знает, ребенок какого пола родится у его отца и актрисы Елизаветы Арзамасовой, однако не стал раскрывать интригу.

Напомним, накануне фигурист опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное видео с женой и рассказал, что у них будет ребенок.

В комментариях под публикацией «засветился» и сын Авербуха Мартин, который родился у спортсмена в браке с Ириной Лобачевой.

— Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я! — пошутил 16-летний наследник фигуриста.

Когда у него поинтересовались фолловеры, кого он больше хочет — братика или сестру, он ответил, что уже знает, кто родится у новой жены его отца.

— Я уже знаю пол малыша, но это пока секрет, — написал Мартин.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Будущие супруги длительное время скрывали свои отношения. Ранее актриса поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она выразила благодарность поклонникам за поздравления и добрые пожелания и заметила, что это помогло паре пережить осуждение в интернете со стороны общественности из-за разницы в возрасте в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

Ранее таролог рассказала, каким будет ребенок Арзамасовой и Авербуха.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухребенок
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