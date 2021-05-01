Сын Ильи Авербуха рассказал, что уже знает пол будущего ребенка Арзамасовой

Фото: instagram/liza_arzamasova

Сын фигуриста Ильи Авербуха от первого брака Мартин рассказал, что уже знает, ребенок какого пола родится у его отца и актрисы Елизаветы Арзамасовой, однако не стал раскрывать интригу.

Напомним, накануне фигурист опубликовал в своем Instagram-аккаунте совместное видео с женой и рассказал, что у них будет ребенок.

В комментариях под публикацией «засветился» и сын Авербуха Мартин, который родился у спортсмена в браке с Ириной Лобачевой.

— Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я! — пошутил 16-летний наследник фигуриста.

Когда у него поинтересовались фолловеры, кого он больше хочет — братика или сестру, он ответил, что уже знает, кто родится у новой жены его отца.

— Я уже знаю пол малыша, но это пока секрет, — написал Мартин.

Напомним, в декабре 2020 года Арзамасова вышла замуж за фигуриста Авербуха. Будущие супруги длительное время скрывали свои отношения. Ранее актриса поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она выразила благодарность поклонникам за поздравления и добрые пожелания и заметила, что это помогло паре пережить осуждение в интернете со стороны общественности из-за разницы в возрасте в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

Ранее таролог рассказала, каким будет ребенок Арзамасовой и Авербуха.

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