Таролог рассказала, каким будет ребенок Арзамасовой и Авербуха

Фото: instagram/liza_arzamasova

В пятницу, 30 апреля, актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух сообщили поклонникам радостную новость: пара ждет ребенка. Таролог Марина Абравитова рассказала, каким будет первенец звездных родителей и какую профессию он выберет в будущем.

По словам таролога, союз Арзамасовой и Авербуха очень гармоничен, это повлияет на жизнь их будущего ребенка. Абравитова предполагает, что у пары родится мальчик. Если на свет появится девочка, то она будет обладать боевым характером.

— Характер будет боевой, очень энергичный, очень экспрессивный, поэтому совет: направлять ребенка либо в спорт, либо в творческое русло, потому что этой энергии будет очень много и справиться с этим ребенком будет крайне тяжело семи нянюшкам, — сообщила таролог журналистам издания 5-tv.ru.

Арбавитова добавила, что малыш будет талантлив во всем. Энергичность будущего наследника пары позволит ему выбрать любую возможную специальность. Внешне это будет очень харизматичный и привлекательный человек, но притягивать людей он будет скорее красотой внутренней.

Таролог заявила, что малыш возможно даже переплюнет своих родителей, настолько одаренным он будет. При этом первенец пары будет бесконфликтным, добрым и открытым этому миру. Ему легко удастся построить дружественные отношения со старшим сыном Авербуха.

— Тот, кто родится, с очень дружественной составляющей к этому миру в принципе, человек без агрессии, поэтому будет находить общий язык с большим количеством людей, со всеми родственниками, в том числе со старшим сыном Авербуха», — рассказала Абравитова.

Таролог также отметила, что Арзамасова и Авербух еще станут родителями и смогут создать большую семью.

Ранее ВМ писала о том, что пара ждет первенца.

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