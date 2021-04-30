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«Делимся нашей радостью»: Арзамасова и Авербух ждут ребенка
Фото: youtube.com

«Делимся нашей радостью»: Арзамасова и Авербух ждут ребенка

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух сообщили, что готовятся стать родителями.

В своем Instagram-аккаунте фигурист выложил совместное видео с супругой и рассказал, что у них будет ребенок.

— Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели, — подписал публикацию Авербух.

Поклонники пары порадовались в комментариях и оставили свои поздравления.

«Илья, очень рада за вас!»; «Какая прелесть! Поздравляем!»; «Ну какие клевые! Дай Бог вам здоровья и счастья!» — написали они.

Напомним, у фигуриста есть сын от предыдущего брака по имени Мартин. Для Арзамасовой этот ребенок станет первым.

В декабре 2020 года актриса вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха. Будущие супруги длительное время скрывали свои отношения. Ранее Арзамасова поделилась эмоциями после критики ее свадьбы. Она выразила благодарность поклонникам за поздравления и добрые пожелания и заметила, что это помогло паре пережить осуждение в интернете со стороны общественности из-за разницы в возрасте супругов в 22 года. Также актриса показала снимки с медового месяца с Авербухом в Сочи.

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родителиЛиза АрзамасоваИлья Авербух
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