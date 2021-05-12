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Дана Борисова рассказала, сколько денег ей нужно для счастья
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Дана Борисова рассказала, сколько денег ей нужно для счастья

Елизавета Короткова

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Телеведущая Дана Борисова считает сумму в 173 тысячи рублей в месяц достаточной для счастливой жизни. Так она прокомментировала опрос портала «Superjob» в беседе с «Вечерней Москвой».

Согласно исследованию, среднестатистическому россиянину для счастья требуется 173 тысячи рублей в месяц. У москвичей этот показатель составляет 224 тысячи рублей ежемесячно.

—Сейчас такое время, что меня бы тоже вполне устроили 173 тысячи рублей в месяц. Конечно, если бы они были стабильными, — сказала Борисова.

Она добавила, что была бы рада регулярному отчислению налогов от этой суммы. Для телеведущей важно наблюдать за постепенным накоплением ее пенсии.

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