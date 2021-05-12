«Тревожный звоночек»: физик прокомментировал возобновление ядерных реакций в Чернобыле

Кадр из сериала Чернобыль / 2019, HBO

Повторные реакции деления ядер урана и плутония, зафиксированные на Чернобыльской АЭС, потенциально опасны и требуют серьезных наблюдений. Возобновление данного процесса является одним из самых худших сценариев развития ситуации. Об этом «Вечерней Москве» рассказал инженер-физик Андрей Ожаровский.

— Произошедшее нужно рассматривать как тревожный звоночек. Требуется срочно провести дополнительные измерения концентрации радионуклидов в воздухе, температуры радиоактивной массы и другого. В теории возможно возобновление цепной реакции —это путь к ухудшению радиационной обстановки, — заявил специалист.

По его словам, возобновление подобной реакции опасно в первую очередь для жителей близлежащих к Чернобылю городов — Гомеля и Чернигова. Также «вторичная критичность» представляет угрозу для работников «зоны». Однако о критической опасности можно будет говорить лишь в случае обнаружения новых радионуклидов в воздухе, подчеркнул Ожаровский.

Среди возможных причин возобновления ядерных реакций может быть попадание в устройство влаги, отметил ученый.

— Сложно сказать, почему последние 35 лет все было спокойно, а сейчас возобновилась реакция деления. Это частично может быть связано с периодом дождей: вода может проникать в реактор и создавать необходимые условия. Также возможны подтопления снизу. Могут быть и другие факторы, о которых мы не знаем, — объяснил Ожаровский.

В данном контексте физик-ядерщик напомнил о том, что в 2019 году над реактором был установлен второй «саркофаг» — «Новая защитная оболочка». Он отметил, что тогда ученые надеялись «захоронить и забыть» об устройстве, но, к сожалению, реакция повторилась.

Случаев возобновления ядерных реакций столь крупного масштаба не было зафиксировано в истории до текущего момента, заключил эксперт.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что ученые предупредили о начале новых ядерных реакций в Чернобыле.

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