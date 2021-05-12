Таксист похитил рюкзак с дорогой техникой у пассажира в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Водитель такси украл рюкзак с дорогими личными вещами пассажира в Мещанском районе столицы. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по Центральному округу.

Водитель такси воспользовался тем, что пассажир забыл у него в машине рюкзак, похитил его личные вещи. В рюкзаке находился портативный компьютер, мобильный телефон, аксессуары и личные вещи. Материальный ущерб составил 400 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска на Проспекте Мира был задержан подозреваемый — 42-летний приезжий мужчина. Позже выяснилось, что часть имущества злоумышленник выбросил, а другую часть продал.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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