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Мужчина избил женщину топором в ходе ссоры в Подмосковье
Фото: Pixabay / Markus Spiske

Мужчина избил женщину топором в ходе ссоры в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия

Мужчина избил 33-летнюю женщину в ходе домашней ссоры в Подмосковье. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Поздно ночью мужчина стащил с кровати спящую девушку и нанес ей несколько ударов кухонным топориком по голове. После этого мужчина принялся избивать девушку руками по голове и лицу. В какой-то момент мужчине показалось, что этого мало и, схватив кухонный нож, он пригрозился убить пострадавшую, но после успокоился и ушел спать.

Наутро девушка сообщила о случившемся в полицию. По словам источника «ВМ», мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Побои» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» писала, что сотрудники Росгвардии пришли на помощь потерявшей сознание женщине в Москве. Правоохранители вернули в сознание упавшую на землю женщину и дали ей воды. После этого росгвардейцы уложили москвичку на плащ-палатку и вызвали скорую помощь. Вскоре женщина была госпитализирована в одну из городских больниц.

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