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Сотрудники Росгвардии пришли на помощь потерявшей сознание женщине в Москве
Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии пришли на помощь потерявшей сознание женщине в Москве

Илья Ашуров

Происшествия

В столице сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая потеряла сознание на улице. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по столице.

Правоохранители увидели, как женщина потеряла сознание и упала на землю. Сотрудники Росгвардии вернули ее в сознание и дали воды. После этого росгвардейцы уложили москвичку на плащ-палатку и вызвали скорую помощь.

Вскоре женщина была госпитализирована в одну из городских больниц.

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