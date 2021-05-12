Мошенник продал приятелю арендованную иномарку на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовый район Карта всех событий

Злоумышленник предложил потерпевшему приобрести иномарку для работы в такси, не сказав, что данное транспортное средство он ранее взял в аренду у третьего лица. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

При оформлении сделки купли-продажи мужчина попросил покупателя не обращаться в органы внутренних дел, сообщив при этом, что в случае смены собственника придется заново оформлять лицензию. Согласившись на данные условия, потерпевший передал 330 тысяч рублей.

Мошенник, продолжая втайне от приятеля выплачивать арендную плату, в силу денежных проблем стал допускать сбои в платежах. Реальный собственник транспортного средства в одностороннем порядке прервал договорные обязательства об аренде и потребовал вернуть иномарку. Тогда подозреваемый снова обратился к заявителю и, передав ему 30 тысяч рублей в качестве предоплаты, забрал автомобиль, который затем возвратил законному владельцу. Однако оставшуюся сумму в размере 300 тысяч рублей подозреваемый так и не вернул потерпевшему, что и стало основанием для обращения в полицию.

Подозреваемый, ранее судимый 30-летний приезжий, был задержан на улице Тарасова. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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