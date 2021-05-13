Поезда ЦППК перевезли свыше десяти миллионов человек в майские праздники

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более десяти миллионов пассажиров воспользовались поездами АО «Центральная ППК» за время майских праздников — с 1 по 10 мая.

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, самым популярным в майские праздники стало Ярославское направление (1,9 миллиона пассажиров). Второе и третье места достались Казанскому и Горьковскому направлениям (1,7 и 1,4 миллиона пассажиров соответственно).

При этом наибольший пассажиропоток был зафиксирован 1 мая, когда поездки в поездах ЦППК совершили почти 1,3 миллиона человек, сообщается на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось, что с 6 мая между Москвой и Ржевским мемориалом начали ходить регулярные поезда.

Читайте также: Сезонные маршруты автобусов запустят в Подмосковье для удобства дачников