Поезда ЦППК перевезли свыше десяти миллионов человек в майские праздники
Более десяти миллионов пассажиров воспользовались поездами АО «Центральная ППК» за время майских праздников — с 1 по 10 мая.
Как уточнили в пресс-службе перевозчика, самым популярным в майские праздники стало Ярославское направление (1,9 миллиона пассажиров). Второе и третье места достались Казанскому и Горьковскому направлениям (1,7 и 1,4 миллиона пассажиров соответственно).
При этом наибольший пассажиропоток был зафиксирован 1 мая, когда поездки в поездах ЦППК совершили почти 1,3 миллиона человек, сообщается на официальном сайте компании.
Ранее сообщалось, что с 6 мая между Москвой и Ржевским мемориалом начали ходить регулярные поезда.
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