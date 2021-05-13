Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Группа российских туристов пропала в горах Абхазии
Фото: mchsra.info

Группа российских туристов пропала в горах Абхазии

Татьяна Плотникова

Происшествия

В Абхазии ведутся поиски группы туристов из России. Об этом рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

Как уточняет ведомство, днем среды, 12 мая, поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и нуждается в помощи.

Туристы передали спасателям ориентировочные координаты своего местонахождения, но при облете данного района на вертолете никого не нашли. Поисково-спасательный отряд выдвинулся навстречу спускающейся группе в район СухумГЭС.

После этого будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста, сообщается на официальном сайте МЧС Абхазии.

Читайте также: Стало известно местонахождение «пропавшей» на перевале Дятлова группы москвичей

МЧСтуристы из РоссииАбхазия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте