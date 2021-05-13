Группа российских туристов пропала в горах Абхазии

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В Абхазии ведутся поиски группы туристов из России. Об этом рассказали в министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

Как уточняет ведомство, днем среды, 12 мая, поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и нуждается в помощи.

Туристы передали спасателям ориентировочные координаты своего местонахождения, но при облете данного района на вертолете никого не нашли. Поисково-спасательный отряд выдвинулся навстречу спускающейся группе в район СухумГЭС.

После этого будет принято решение о дальнейших поисках оставшегося в горах туриста, сообщается на официальном сайте МЧС Абхазии.

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