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В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке мошенничества на 19 миллионов рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке мошенничества на 19 миллионов рублей

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Красногорска задержали двоих мужчин по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 13 мая, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, по версии следствия, злоумышленники потребовали от руководителя коммерческой компании около 19 миллионов рублей — якобы для оказания содействия в государственной регистрации права собственности нежилых помещений в Москве. При этом реальной возможности сделать это у подозреваемых не было.

Бизнесмен обратился в полицию. Во время оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали в офисе кредитных организации при получении денег.

Возбуждено уголовное дело по статье 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Один из задержанных взят под стражу, второй отправлен под подписку о невыезде, сообщает «МВД Медиа».

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