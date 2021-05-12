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Женщина обокрала столичный банк почти на 2 миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Женщина обокрала столичный банк почти на 2 миллиона рублей

Полина Долганова

Происшествия
Россия, Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий

Оперативники задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования в центре Москвы. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

В октябре 2020 года женщина обратилась в один из столичных банков для получения кредита. Она предоставила все необходимые документы, после чего с ней был заключен договор потребительского кредитования на сумму 1,6 миллиона рублей. Через некоторое время клиентка осуществила возврат части кредитных средств в размере 80 тысяч рублей. После чего платежи в банк больше не поступали, а женщина перестала выходить на связь. Ущерб банку составил более миллиона рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнюю подозреваемую на улице Земляной Вал. Оперативники выяснили, что злоумышленница при оформлении кредита предоставила документы, содержащие недостоверные сведения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» писала, что пьяная 26-летняя женщина уронила своего ребенка с торца здания и скрылась с места происшествия в Москве. Пострадавший малышгоспитализирован, его жизни ничего не угрожает.

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