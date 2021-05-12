Пьяная женщина уронила своего ребенка и скрылась с места происшествия в Москве

Набережная Марка Шагала / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Черноморский бульвар дом 10, корпус 2 Карта всех событий

Женщина в состоянии алкогольного опьянения уронила своего 9-месячного ребенка с торца дома и скрылась в неизвестном направлении. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу Черноморский бульвар дом 10, корпус 2. По словам источника «ВМ», женщина 26-ти лет уронила младенца с торца здания и убежала в неизвестном направлении. После произошедшего в полицию позвонил супруг правонарушительницы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что женщину избили и ограбили на трамвайной остановке в центре Москвы. Пострадавшая рассказала, что преступник, угрожая ей ножом, несколько раз удал ее и похитил мобильный телефон.

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