Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Пьяная женщина уронила своего ребенка и скрылась с места происшествия в Москве
Набережная Марка Шагала / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Пьяная женщина уронила своего ребенка и скрылась с места происшествия в Москве

Полина Долганова

Происшествия
Черноморский бульвар дом 10, корпус 2Карта всех событий

Женщина в состоянии алкогольного опьянения уронила своего 9-месячного ребенка с торца дома и скрылась в неизвестном направлении. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу Черноморский бульвар дом 10, корпус 2. По словам источника «ВМ», женщина 26-ти лет уронила младенца с торца здания и убежала в неизвестном направлении. После произошедшего в полицию позвонил супруг правонарушительницы. Ребенок госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» писала, что женщину избили и ограбили на трамвайной остановке в центре Москвы. Пострадавшая рассказала, что преступник, угрожая ей ножом, несколько раз удал ее и похитил мобильный телефон.

Читайте также: Следком возбудил дело после смерти пациентки, которая лечилась в частной клинике в Москве

Происшествияалкогольженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Все мнения
О проекте