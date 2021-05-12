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Женщину избили и ограбили на трамвайной остановке в центре Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Женщину избили и ограбили на трамвайной остановке в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Дубининская улица, 9с1 Карта всех событий

Жительница столицы стала жертвой грабителя на трамвайной остановке в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в среду, 12 мая.

Инцидент произошел на улице Дубининской в районе дома 9, строение 1. В полицию поздним вечером во вторник обратились граждане, которые услышали крики о помощи. Прибывшие по адресу сотрудники полиции увидели на трамвайной остановке мужчину и женщину. Последняя рассказала, что находившийся тут же мужчина, угрожая ей ножом, несколько раз удал ее и похитил мобильный телефон.

Медики диагностировали у пострадавшей ушибы мягких тканей головы и груди. После оказания помощи ее отпустили домой. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее мужчина, работающий инженером в одной из московских компаний, лишился крупной суммы денег после поездки на такси.

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