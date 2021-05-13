Анджелина Джоли рассказала, почему не заводит новые романы после расставания с Питтом

Фото: instagram.com/bestofangiejolie

Голливудская актриса Анджелина Джоли после расставания с актером Бредом Питтом все еще занимается разводом и пока не спешит заводить нового спутника жизни. По ее словам, все внимание она направляет на детей.

— Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна, — сказала Джоли в интервью E! News.

Она отметила, что дети уже подросли и теперь она может быть спокойна за их безопасность. Актриса добавила, что теперь сами дети заботятся о ней.

— Несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке, — сказала она.

Бракоразводный процесс между Джоли и Питтом длится уже пять лет. Актриса заявила, что причиной расставания стали сомнительные методы воспитания Питта. Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные.

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