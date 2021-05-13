Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анджелина Джоли рассказала, почему не заводит новые романы после расставания с Питтом
Фото: instagram.com/bestofangiejolie

Анджелина Джоли рассказала, почему не заводит новые романы после расставания с Питтом

Виктория Родимкина

Звезды

Голливудская актриса Анджелина Джоли после расставания с актером Бредом Питтом все еще занимается разводом и пока не спешит заводить нового спутника жизни. По ее словам, все внимание она направляет на детей.

— Наверное, у меня просто очень длинный список с разными «нет». Я уже долгое время одна, — сказала Джоли в интервью E! News.

Она отметила, что дети уже подросли и теперь она может быть спокойна за их безопасность. Актриса добавила, что теперь сами дети заботятся о ней.

— Несколько лет назад все изменилось, и уже они думают о том, чтобы с их мамой было все в порядке, — сказала она.

Бракоразводный процесс между Джоли и Питтом длится уже пять лет. Актриса заявила, что причиной расставания стали сомнительные методы воспитания Питта. Бывшие супруги вместе воспитывали шестерых детей. Из них трое — приемные.

Читайте также: Сын Джоли и Питта отказался от фамилии отца в поддержку матери

Анджелина ДжолиБрэд Питтразвод
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Дорого-богато: чем отличается элитное жилье от обычных квартир

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Все мнения
О проекте