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СМИ: Росгвардию могут привлечь к охране школ
Фото: rosgvard.ru

СМИ: Росгвардию могут привлечь к охране школ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Депутаты Государственной думы собираются предложить российскому правительству привлечь к охране школ Росгвардию. Об этом пишет издание «Известия».

По словам зампреда фракции «Справедливой России» Олега Шеина, все задачи по охране школьников следует поручить Росгвардии.

— Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование, — сказал он.

Шеин также заявил, что родители не должны платить за охрану школ, так как безопасность детей не должна зависеть от уровня дохода. Фракция планирует направить предложение в кабмин в течение двух недель.

Глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова поддержала предложение, уточнив, что охраной школ должны заниматься профессионалы.

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