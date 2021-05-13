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Столичному единому диспетчерскому центру исполнилось пять лет
Фото: Д. Гришкин / пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичному единому диспетчерскому центру исполнилось пять лет

Анастасия Колоскова

Город

Пять лет исполнилось горячей линии единого диспетчерского центра (ЕДЦ). С момента открытия операторам поступило более 26 миллионов обращений жителей столицы, касающихся вопросов о текущем ремонте, отоплении, обслуживании многоквартирных домов, а также услуг в сфере ЖКХ.

Москвичи могут обратиться в единый диспетчерский центр по всем вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

— Заявки принимают как по телефону, так и онлайн. Сегодня к информационной системе управления обращениями подключено свыше тысячи диспетчерских: достаточно всего одного сервиса, чтобы получить более 300 услуг. При этом для каждого вида работ установлены нормативные сроки исполнения, а их качество строго контролируется, — сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

Жители столицы могут сообщить о проблемах с отоплением, водоснабжением, освещением в подъезде, лифтами, мусором во дворе и о каких-либо других проблемах. Около 80 процентов вопросов, с которыми обращаются на горячую линию, решаются в этот же день. ЕДЦ работает круглосуточно. Оставить заявки москвичи могут по телефону +7 (495) 539-53-53.

Горячая линия ЕДЦ начала работу в мае 2016 года. Уже в первый год работы операторы ответили на около двух миллионов звонков. В настоящее время число обращений выросло более чем в три раза. За прошлый год на линию поступило почти семь миллионов обращений.

Внедрение цифровых технологий позволило вдвое сократить время ожидания ответа на линии. Теперь оно составляет чуть более минуты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: «Оплатил не глядя»: какие ошибки совершают москвичи при оплате услуг ЖКХ

горячая линияединый диспетчерский центр (ЕДЦ)обращение
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