Утвержден предмет охраны дома Лопатиных в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Гагаринский переулок, 15/7 Карта всех событий

Утвержден предмет охраны уникального одноэтажного здания на углу Гагаринского и Хрущевского переулков, построенного в 1815 году и известного как дом Лопатиных, которому присвоен статусом объекта культурного наследия федерального значения.

Деревянное здание расположено по адресу Гагаринский переулок, дом 15/7. Изначально это был парадный флигель усадьбы барона Владимира Ивановича Штейнгейля, который располагался в северной части владения.

— Дом Лопатиных в Гагаринском переулке играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях «допожарного» классицизма с четким разделением на парадные и жилые помещения. До наших дней строго симметричный главный фасад дома сохранился уже в характерных формах московского ампира. Помимо изящного внешнего декора высокой ценностью обладают интерьеры памятника. Все детали, формирующие исконный облик здания, были внесены в предмет охраны, — цитирует руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Проекта здания не сохранился. По мнению специалистов, его строили по образцовым планам, которые были разработаны в 1809–1812 годах ведущими архитекторами. После пожара в Москве в 1812 году проекты утверждал архитектор Осип Бове. Есть гипотеза об участии в проектировании дома Лопатиных выдающегося зодчего.

В 1819 году усадьбу купил городской секретарь Николай Иванович Квашнин, а спустя еще 19 лет ее владельцем стал отставной гусарский поручик Николай Хлебников. Вероятно, при нем дом был перестроен. У здания появились каменный фундамент, антресоли и подвал.

После этого владельцы здания менялись, пока оно не перешло к известному психологу и философу, профессору Льву Михайловичу Лопатину. За 45 лет владения его семья превратила дом в очаг интеллектуальной и культурной жизни Москвы последней трети XIX — начала XX века.

Симметричный главный фасад здания относится к стилю московского ампира. Его сложный фронтон завершает дорический портик с арочными архивольтами. Из-за вытянутых по вертикали прямоугольных окон и рельефа с грифонами и медальонами строение имеет вид небольшого храма.

До нашего времени сохранилась парадная анфиладная планировка залов. В 1982–1983 годах здание было отреставрировано и капитально отремонтировано.

В интерьере сохранились потолок с лепниной, мраморный камин с подзеркальником, бронзовыми накладками и зеркалом, изразцовые печи и тянутые карнизы, а также лестничные ограждения.

Все элементы декора, внутреннего убранства, а также планировка здания и материалы, использованные при его строительстве и отделке, включены в предмет охраны.

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