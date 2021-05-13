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Отставные генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена
Фото: whitehouse

Отставные генералы засомневались в психическом и физическом состоянии Байдена

Виктория Родимкина

В мире

Свыше 120 отставных американских генералов, которые выступили с открытым письмом, поставили под сомнение психическое и физическое состояние президента США Джо Байдена.

По словам бывших генералов, американская нация находится в глубокой опасности. Отмечается, что американскому народу приходится как никогда с момента основания страны сражаться за выживание в качестве конституционной республики.

— Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние Главнокомандующего (вооруженными силами США Джо Байдена — прим. «ВМ»), — говорится в письме.

По мнению бывших военнослужащих, Байден должен иметь способность быстро принимать точные решения в сфере национальной безопасности при любых обстоятельствах.

Экс-генералы также сообщили, что нынешняя администрация США запустила атаку на права американских граждан, подписав в обход Конгресса свыше 50 исполнительных указов, передает РИА Новости.

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