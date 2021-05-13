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Старинный парк в сумерках и шоу теней: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе «Мураново»
Фото: Сергей Болдин / Вечерняя Москва

Старинный парк в сумерках и шоу теней: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе «Мураново»

Ольга Маркова

Культура

Усадьба «Мураново» им. Ф. И. Тютчева 15 мая примет участие в акции «Ночь музеев». Гостей усадьбы ждет волшебство старинного парка и музыка, необычная экскурсия и игра в крокет, ярмарка и мастер-классы.

В выставочном зале усадьбы в исполнении дуэта «Романсеро» прозвучат классические романсы русских и зарубежных композиторов. А затем музыканты примут участие в шоу теней «Минувшей жизни силуэты».

Посетители смогут услышать увлекательный рассказ экскурсовода о красивой жизни в дворянской усадьбе.

В программе также: игра в крокет, мини-ярмарка изделий народных ремесел, мастер-классы по изготовлению народных тряпичных игрушек.

Вход в парк и на выставку «Не запрещай себе творить» бесплатный, сообщается на сайте усадьбы.

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акцияэкскурсия«Ночь музеев»
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