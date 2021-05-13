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Более 500 человек ежегодно повышают квалификацию в столичном центре госветслужбы
Фото: Сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 500 человек ежегодно повышают квалификацию в столичном центре госветслужбы

Виктория Родимкина

Город

В учебном центре Комитета ветеринарии города Москвы каждый год курсы повышения квалификации проходят свыше 500 ветеринаров. В центре лекции читают опытные специалисты и преподаватели вузов, для практических занятий используются лаборатории.

По словам председателя столичного Комитета ветеринарии Алексея Сауткина, в практику работы госветслужбы успешно внедряются современные научные разработки и электронные сервисы.

— Учебный центр помогает специалистам совершенствовать собственные знания и соответствовать высоким стандартам оказания помощи питомцам в столице, — отметил Алексей Сауткин.

Он уточнил, что на обучение в центр часто приезжают врачи из других регионов. Записаться на лекции и вебинары можно на сайте.

В год в центре проводят около 40 курсов повышения квалификации, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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