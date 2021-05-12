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Столичные ветеринары спасли парализованного мопса
Фото: pixabay.com

Столичные ветеринары спасли парализованного мопса

Юлия Павлушова

Город

Ветеринары помогли парализованному мопсу на востоке столицы. Об этом в среду, 12 мая, сообщает Telegram-канал «Москва о важном».

У семилетнего пса Арчи не работали задние лапы. Ветеринарный врач Антон Костин предположил, что у собаки межпозвоночная грыжа. Это подтвердила и компьютерная томография.

Хирурги удалили грыжу, после чего пес смог встать на четыре лапы уже через несколько дней. Теперь мопс проходит курс реабилитации. Он посещает лечебную физкультуру, плавание и физиопроцедуры.

Ранее российские ученые разработали имплант для лечения собак с коллапсом гортани.

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