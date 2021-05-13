Косметолог раскрыла секреты идеального загара

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

С наступлением теплых солнечных дней многие россияне уже стали задумываться об идеальном загаре. Косметологи предупреждают, что солнечные ванны не всегда безопасны, как об этом принято думать.

Как добиться идеального смуглого цвета кожи, когда лучше всего загорать и какой крем использовать, рассказала косметолог Татьяна Егорова.

— Для того, чтобы загар получился ровным, достаточно просто не обгорать. Лучше всего загорать в утренние часы — с 07:00 до 11:00, а вечером можно с 17:00, — подсказала эксперт.

Она также посоветовала использовать солнцезащитные средства, лучше всего с уровнем защиты SPF 50. Дело в том, что он поможет сделать цвет кожи более ровным. Помимо этого, загар продержится намного дольше. Косметолог порекомендовала наносить такие средства равномерно, а после загара — использовать смягчающие средства, например, пантенол, отмечает ФАН.

Кроме того, Татьяна Егорова посоветовала обратить внимание на рацион питания. По ее словам, цвет кожи получится насыщенней, если употреблять в пищу морковь и пить много воды.

Читайте также: «Подготовка к загару»: как правильно ухаживать за кожей весной