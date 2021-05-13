Число обращений москвичей к онлайн-сервису «Проверь законность вывески» выросло вдвое

Фото: freepik.com

Количество обращений пользователей онлайн-сервиса «Проверь законность вывески» после возобновления в Москве деловой жизни выросло более чем в два раза.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в январе — апреле этого года популярность услуги увеличилась на 105 процентов по сравнению с прошлым годом.

— В общей сложности сервисом, который начал работать в сентябре 2019 года, московские предприниматели воспользовались уже более 7,9 тысячи раз, — сказал глава департамента.

Сервисом можно воспользоваться после регистрации в личном кабинете на сайте, вывески с нарушениями собраны в единую базу. Кроме того, предприниматели смогут подписаться на уведомления, которые информируют о выявленном нарушении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Более 500 человек ежегодно повышают квалификацию в столичном центре госветслужбы