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Число обращений москвичей к онлайн-сервису «Проверь законность вывески» выросло вдвое
Фото: freepik.com

Число обращений москвичей к онлайн-сервису «Проверь законность вывески» выросло вдвое

Виктория Родимкина

Город

Количество обращений пользователей онлайн-сервиса «Проверь законность вывески» после возобновления в Москве деловой жизни выросло более чем в два раза.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин отметил, что в январе — апреле этого года популярность услуги увеличилась на 105 процентов по сравнению с прошлым годом.

— В общей сложности сервисом, который начал работать в сентябре 2019 года, московские предприниматели воспользовались уже более 7,9 тысячи раз, — сказал глава департамента.

Сервисом можно воспользоваться после регистрации в личном кабинете на сайте, вывески с нарушениями собраны в единую базу. Кроме того, предприниматели смогут подписаться на уведомления, которые информируют о выявленном нарушении, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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