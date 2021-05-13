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Названы три основные проблемы садоводческих товариществ
Фото: pixabay.com

Названы три основные проблемы садоводческих товариществ

Елена Фролова

Общество

Три основных проблемы, которые существуют в российских садоводческих товариществах, перечислил председатель межрегионального Союза садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Риммер.

В первую очередь, по его мнению, проблема садоводов заключается в нехватке правовой базы, из-за чего поступает множество жалоб.

— То есть не ясно, в каких рамках производится взаимодействие с государственными службами, как осуществляется организация внутри садоводчест, — объяснил эксперт.

Следующий важный аспект — высокие цены на свет. Как подчеркнул Риммер, садоводческие товарищества не могут добиться изменения цен на электроэнергию. По его мнению, данную проблему нужно решать в явочном порядке, так как текущие тарифы становятся неподъемными для пожилых огородников, отмечает ФАН.

Третий пункт, на который обратил внимание эксперт, — плохая организация внутри самих товариществ.

— Чаще всего садоводы спорят по поводу назначения на должность руководителя товарищества. Пришли, избрали, а он десять лет сидит на должности и хорошо, если не подворовывает, — объяснил Риммер.

По его словам, в уставе не прописано, что к руководителю можно прийти и потребовать что-то или отстранить его.

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