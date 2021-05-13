Около трех тысяч консультаций провели для бизнесменов в Подмосковье за 2020 год

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Около трех тысяч консультаций с привлечением профильных экспертов предоставили представителям малого и среднего бизнеса в Московской области в центрах «Мой бизнес» за 2020 год. Такую информацию сообщили в областном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Как объяснила глава ведомства Екатерина Зиновьева, консультации уникальных специалистов были наиболее востребованы у субъектов малого и среднего предпринимательства в прошлом году.

— Было предоставлено три тысячи подобных услуг. Еще 207 специалисты оказали в рамках содействия в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями, — пояснила министр.

Она также добавила, что это касалось стандартизации, сертификации продукции и получения различных разрешений. Еще сто услуг были связаны с помощью в популяризации продукта, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Помимо этого, подмосковные бизнесмены интересовались льготными местами в коворкингах.

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