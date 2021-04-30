Москва стала лидером рейтинга городов РФ с самой высокой прибылью среди бизнесменов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Больше всего в России зарабатывают предприниматели из Москвы, Удмуртии и Якутии. Об этом свидетельствует исследование, которое провели общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и технологическая образовательная компания для предпринимателей Like Центр.

Самые низкие показатели были зарегистрированы в Еврейской автономной области, Республике Коми и Карачаево-Черкесии. В среднем в Еврейской автономной области и Республике Коми предприниматели терпят убытки, а в Карачаево-Черкесии за год получают 19 тысяч рублей.

Московские бизнесмены в год зарабатывают в среднем 14 миллионов рублей, а бизнесмены из Удмуртии и Якутии — по десять миллионов рублей. Уточняется, что для исследования специалисты проанализировали более одного миллиона юридических лиц с выручкой до 800 миллионов рублей в год.

— Исследование также выявило регионы — лидеры по количеству действующих предпринимателей из сферы микро- и малого бизнеса в процентном соотношении от общей численности населения. Так, наибольшая концентрация предпринимателей ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге. За ними следуют Калининградская, Новосибирская и Свердловская области, — говорится в материалах исследования.

Уточняется, что в столице 89 процентов бизнесменов высоко оценили потребительский спрос. В регионах только 49 процентов предпринимателей видят спрос в категории «выше среднего», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе.

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