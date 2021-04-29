Доходы бюджета Москвы выросли на 11,4 процента с начала 2021 года

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Доходы столичного бюджета выросли на 11,4 процента за первый квартал 2021 года. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

За первые три месяца 2021 года в бюджет Москвы поступило 705,6 миллиарда рублей, что на 72,4 миллиарда больше, чем в 2020 году. С налогов город получил 629,4 миллиарда рублей, что на 11 процентов больше прошлогодних показателей.

В частности, отчисления по налогу на доходы физических лиц выросли на 5,9 процента и составили 254,7 миллиарда рублей, а поступления по налогу на прибыль организаций увеличились на 15 процентов и составили 283,1 миллиарда рублей.

Суммарно оба налога сформировали 85,4 процента дохода бюджета Москвы с января по март 2021 года. Неналоговые доходы составили 48 миллиардов рублей, общие расходы — 767,4 миллиарда рублей. Уточняется, что расходы за первый квартал заняли 23,8 процента от запланированных трат в 2021 году, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч москвичей получили статус самозанятого в 2021 году.

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