Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доходы бюджета Москвы выросли на 11,4 процента с начала 2021 года
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Доходы бюджета Москвы выросли на 11,4 процента с начала 2021 года

Анастасия Волоснова

Город

Доходы столичного бюджета выросли на 11,4 процента за первый квартал 2021 года. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова.

За первые три месяца 2021 года в бюджет Москвы поступило 705,6 миллиарда рублей, что на 72,4 миллиарда больше, чем в 2020 году. С налогов город получил 629,4 миллиарда рублей, что на 11 процентов больше прошлогодних показателей.

В частности, отчисления по налогу на доходы физических лиц выросли на 5,9 процента и составили 254,7 миллиарда рублей, а поступления по налогу на прибыль организаций увеличились на 15 процентов и составили 283,1 миллиарда рублей.

Суммарно оба налога сформировали 85,4 процента дохода бюджета Москвы с января по март 2021 года. Неналоговые доходы составили 48 миллиардов рублей, общие расходы — 767,4 миллиарда рублей. Уточняется, что расходы за первый квартал заняли 23,8 процента от запланированных трат в 2021 году, пишет Интерфакс.

Ранее стало известно, что более 85 тысяч москвичей получили статус самозанятого в 2021 году.

Читайте также: Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе

городской бюджетрост доходовденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Все мнения
О проекте