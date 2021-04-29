Более 85 тысяч москвичей получили статус самозанятого в 2021 году

Фото: Pexels

С начала 2021 года 86 тысяч москвичей получили статус самозанятого. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общее количество самозанятых в Москве к 1 апреля 2021 года увеличилось до 565 тысяч человек, что составляет 27 процентов от числа обладателей этого статуса в России.

— Популярность режима самозанятых среди москвичей продолжает расти, ежемесячно этот статус получают более 25 тысяч человек. С начала 2021 года статус самозанятого получили 86 тысяч жителей столицы, — отметил Владимир Ефимов.

По его словам, в столичный бюджет от налогов поступило 876,1 миллиона рублей с января по март 2021 года. Показатели текущего года в 2,6 раза больше, чем в 2020 года. Уточняется, что средний чек самозанятых вырос до 2 063 рублей.

Всего с начала 2019 года, когда был введен налог на профессиональный доход, самозанятые заработали 157 миллиардов рублей, пишет Интерфакс.

Читайте также: Москвичи купили у города около 400 квартир с начала 2021 года